Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом

Ленни Абрахамсон, режиссер фильма «Комната» и сериала «Нормальные люди», готовится к съемкам новой картины. Ее выпустит Element Pictures. Об этом сообщает Variety.
Сюжет развернется вокруг еврейской общины Дублина конца 1970-х годов. В актерский состав войдут Том Берк («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»), Ив Хьюсон («Джей Келли»), а также Шейн Мигер — это его дебют. Старт съемок запланирован на 2 марта.
Абрахамсон воссоединится с командой, с которой работал над сериалами «Нормальные люди» и «Разговоры с друзьями»: художницей-постановщицей Анной Ракард, оператором Сьюзи Лавелл, монтажером Натаном Наджентом, дизайнером по гриму Соней Долан и композитором Стивеном Ренниксом.
В это же время звезда «Нормальных людей» Дейзи Эдгар-Джонс занята в съемках экранизации книги Джейн Остин «Чувство и чувствительность». Новая адаптация выйдет в прокат в США 11 сентября, а в Великобритании — 26 сентября. Экранную сестру Эдгар-Джонс сыграет Эсме Крид-Майлc («Песочный человек»).