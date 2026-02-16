Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом

В это же время звезда «Нормальных людей» Дейзи Эдгар-Джонс занята в съемках экранизации книги Джейн Остин «Чувство и чувствительность». Новая адаптация выйдет в прокат в США 11 сентября, а в Великобритании — 26 сентября. Экранную сестру Эдгар-Джонс сыграет Эсме Крид-Майлc («Песочный человек»).