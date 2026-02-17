Сериал Майка Флэнагана «Кэрри» выйдет в октябре 2026 года

В 1999 году вышло продолжение под названием «Кэрри-2: Ярость», в котором не было ни одного актера из оригинального состава. В 2002 году вышел ремейк телефильма, а в 2013 году — еще один ремейк с Хлоей Грейс Морец в главной роли.