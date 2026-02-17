Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»

Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Афиша Daily
Фото: Okko

Драма «На льду» выйдет в Okko 6 марта. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра. Главные роли в сериале исполнили Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров. 

Сериал расскажет историю талантливой фигуристки, которая возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнера. Став детским тренером в той же спортивной школе, она быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх. Тренеры поддерживают иллюзию благополучия, родители одобрительно кивают с трибун, а детские судьбы продолжают ломаться под тяжестью чужих амбиций.

Видео: Okko

В сериале также сыграли Мария Ахметзянова, Роман Евдокимов, Наталья Земцова, Павел Ворожцов, Марьяна Спивак, Наталья Павленкова. Кроме того, роли исполнили Варвара Володина, Антон Рогачев, Роман Васильев, Ксения Каталымова, Юлия Топольницкая, Олег Савостюк, Марианна Шульц и другие.

Режиссером 9-серийного проекта выступил Максим Кулагин («По-мужски»), оператором — Алексей Филиппов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Капельник»), а сценаристом и креативным продюсером — Елена Шаталова. Спродюсировали сериал Артем Логинов, Антон Щукин, Антон Зайцев (Russian Code), Дмитрий Пачулия, Роман Хромов, Ямур Гильмутдинов (General Creation), Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев (Okko). 

Официальным консультантом сериала стала тренер по фигурному катанию и хореограф с 30-летним стажем Елена Масленникова. Она работала с ведущими фигуристами России и мира и была соавтором популярных ледовых проектов Ильи Авербуха. Под ее руководством актеры прошли многомесячную подготовку.

«Наша история могла произойти в балете, в актерской среде, в бизнесе или любой другой сфере, так что фигурное катание ― это всего лишь площадка, театр действий. Для меня этот сериал ― про ответственность взрослых перед детьми, про то, насколько вредное влияние оказывают на детей эмоционально незрелые взрослые и как это в дальнейшем меняет жизнь человека», ― поделилась Ангелина Пахомова.

