«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете

Афиша Daily
Фото: Jonas Leupe/Unsplash

Безопасное время пребывания в социальных сетях для взрослого человека не должно превышать 40 минут в день, сказал в разговоре с РИА «Новости» директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.

«Если это просто скучающий наблюдатель, я бы определил время, что 20–40 минут в день хватит. Ребенок точно так же до получаса», — пояснил ученый.

По его словам, нужно соблюдать информационную гигиену. Дидур подчеркнул, что необходимо установить регламенты использования соцсетей в первую очередь для детей и подростков, формируя навыки осознанного потребления контента.

Недавно глава Instagram* сказал, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости. «Я уверен, что уже рассказывал, как у меня была зависимость от сериала на Netflix, когда я однажды смотрел его допоздна, но я не думаю, будто это то же самое, что клиническая зависимость», — добавил он.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

