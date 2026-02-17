«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете

Безопасное время пребывания в социальных сетях для взрослого человека не должно превышать 40 минут в день, сказал в разговоре с РИА «Новости» директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.



«Если это просто скучающий наблюдатель, я бы определил время, что 20–40 минут в день хватит. Ребенок точно так же до получаса», — пояснил ученый.



По его словам, нужно соблюдать информационную гигиену. Дидур подчеркнул, что необходимо установить регламенты использования соцсетей в первую очередь для детей и подростков, формируя навыки осознанного потребления контента.



Недавно глава Instagram* сказал, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости. «Я уверен, что уже рассказывал, как у меня была зависимость от сериала на Netflix, когда я однажды смотрел его допоздна, но я не думаю, будто это то же самое, что клиническая зависимость», — добавил он.