«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем

22 февраля покажут «Петрушку и Чуу» ― семейный спектакль на стыке кукольного и теневого, созданный в коллаборации с «Электротеатром Станиславский». По сюжету Петрушка влюбляется в прекрасную балерину Чуу, душу Масленичного Чучела. Однако вскоре герой узнает, что Чучело нужно сжечь, иначе не наступит весна.