«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем

Фото: пресс-служба «Хлебозавода»

С 20 по 22 февраля на московском «Хлебозаводе» пройдет серия событий, приуроченных к Масленице. В программе ― лекция-концерт от Ízba Deví, детские мастер-классы и семейный спектакль о Петрушке. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе культурной площадки.

20 февраля Ízba Deví ― проект девушек из группы Hodíla Ízba ― погрузит слушателей в пространство масленичного обряда. Артистки также расскажут о своем опыте исследований и экспедиций, познакомят с многообразием русской музыкальной культуры, заведут хоровод со зрителями. Место встречи ― котельная «Хлебозавода».  

21 февраля Детская школа дизайна НИУ ВШЭ приглашает детей от 6 до 15 лет вместе собрать большое чучело Масленицы. После создания его вынесут на улицу и сожгут, символически прощаясь с зимой.

22 февраля покажут «Петрушку и Чуу» ― семейный спектакль на стыке кукольного и теневого, созданный в коллаборации с «Электротеатром Станиславский». По сюжету Петрушка влюбляется в прекрасную балерину Чуу, душу Масленичного Чучела. Однако вскоре герой узнает, что Чучело нужно сжечь, иначе не наступит весна. 

Все выходные на «Хлебозаводе» будут работать точки от бренда «Астри», где можно будет бесплатно попробовать блины. 

