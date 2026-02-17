Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
С 23 февраля по 1 марта в Москве пройдет Неделя керлинга, говорится на сайте mos.ru.

Проект проводит Департамент спорта. Его запустят для популяризации этого олимпийского вида спорта среди жителей. 

В течение недели на шести городских катках пройдут бесплатные ознакомительные занятия по основам керлинга, игровые сессии и мастер‑классы российских спортсменов. Для желающих также будут работать фотозоны и интерактивы. На каждой игровой площадке подготовят необходимый инвентарь (камни для керлинга, щетки, слайдеры). Перед началом все участники пройдут инструктаж.

Мероприятия пройдут на Воробьевых горах (Косыгина, 28, стр. 1), в парке «Ходынское поле» (Ходынский б-р, земельный участок №1, метро «ЦСКА»), в деловом центре «Москва‑Сити» (Краснопресненская наб., 14, стр. 18), в парке «Измайлово» (аллея Большого круга, 7а), на Северном речном вокзале (Ленинградское ш., 51) и хоккейной коробке на ВДНХ.  Регистрация открыта на официальном сайте проекта.

Недавно стало известно, что у Северного речного вокзала открыли лыжную трассу в акватории канала имени Москвы. Она состоит из двух кольцевых маршрутов длиной 1 и 3 километра.

