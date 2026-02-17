Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%

Число зрителей, которые ходят на сеансы теневого проката, в 2025 году сократилось на 40% — с 10,5 до 6,3 млн. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отраслевое издание Cinemaplex.
По его данным, касса теневого проката за год составила 2,8 млрд рублей (в 2024-м было 4,3 млрд, в 2023-м — 4,8 млрд). В общих сборах доля такого проката составила 5,6%: из 8,3 млн официальных сеансов около 400 тыс. были теневыми. Это ниже, чем в 2023 году (6,1%) и 2024-м (6,4%).
Лидером теневого проката в 2025 году стала короткометражка «Край вдохновения», следом идут «Сколько весит облако?» и «Три добрых дела». Именно с ними чаще всего показывали голливудские релизы, такие как «Minecraft в кино», «Зверополис-2», «Капитан Америка: Новый мир» и «Микки 17».
При этом разница в цене между пиратскими и легальными сеансами почти исчезла: если в 2023 году она составляла 24%, а в 2024-м — 14%, то в 2025-м — около 3%. Средняя цена билета на обычный сеанс выросла до 427 рублей (в 2024 году — 364 рубля).
В целом касса российского кинопроката за 2025 год достигла 50,7 млрд рублей — это на 9,3% больше, чем годом ранее, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Число проданных билетов при этом сократилось почти на 7%, до 118,6 млн, то есть рост сборов, как и в 2024-м, связан исключительно с подорожанием билетов.
Собеседник издания в одной из киностудий объясняет падение интереса к теневому прокату скудностью репертуара зарубежных мейджоров и тем, что новинки стали быстрее появляться на российских видеохостингах. В условиях роста цен на билеты у зрителей, по его словам, «фактически не осталось причин подыскивать подходящий сеанс».