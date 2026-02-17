Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»

Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Фото: HBO

Уолтон Гоггинс («Белый лотос») исполнит главную роль в экшн-комедии «Мистер». Его партнершей по фильму станет Хлоя Грейс Морец («Пипец»), сообщил Deadline.

Съемки картины начнутся в марте в Мадриде. Ленту выпустят компании Bright White Light и Thunder Road. Изначально центральная роль в ней должна была достаться Джошу Бролину, но тот выбыл из проекта из‑за занятости.

«Мистер» расскажет о мужчине, который просыпается в незнакомом доме, залитом кровью. Постепенно он осознает происходящее — и сталкивается с необходимостью отбиваться от наемных убийц из прошлого.

Среди них оказываются и бывшая возлюбленная, и лучший друг. Чтобы спастись, герой объединяется с дочерью (Морец), которая тоже оказалась вовлечена в грязный семейный бизнес, и пытается восстановить с ней отношения.

Продюсерами фильма выступят Бэзил Иваник и Эрика Ли, а также Гоггинс. Также над проектом поработают Ники Кортезе и Уэйн Марк Годфри. Кортезе написала сценарий проекта вместе с Ником Инглисом.

«Уолтон и Хлоя — идеальное сочетание, чтобы передать душевность и юмор „Мистера“, одновременно подарив зрителям одни из самых амбициозных и безумно увлекательных экшн‑сцен, которые они увидят на экране в этом году», — отметил Иваник.

В число исполнительных продюсеров вошли Чейз Вергари, Ибрагим Мохаммед, Эрик Хэндлер, Уилл Флинн и Софи Мейер. В съемочную группу вошли оператор Генри Брэм («Супермен») и художник‑постановщик Найджел Фелпс («Тор: Любовь и гром»).

