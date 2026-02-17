Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей

Актер Джейкоб Элорди рассказал в интервью телеканалу CBS, что не хочет транслировать свою личную жизнь в соцсетях.



«Я не имею никакого отношения к социальным сетям. Моей мечтой было стать актером. Моей мечтой было играть в кино, и, знаете, я слишком нервничаю, чтобы просить о большем. Мне дали именно то, что я хотел, и я вижу это именно так, как мечтал. И живу так, как мечтал. Так что, по-моему, это все, с чем я могу справиться», — сказал Элорди.



Хотя в прошлом у австралийского актера был аккаунт в инстаграме*, известно, что он часто его отключал. Его аккаунт был деактивирован в конце 2024 года.



Элорди говорит, что даже в окружении камер он почти не ощущает себя голливудской звездой в повседневной жизни. «В моей жизни так много любви, и отношения, которые у меня есть, такие настоящие. Я был воспитана в такой аутентичной и правдивой манере. Я чувствую себя так ярко „здесь“, что индустрия и прочее — это не влияет на мою повседневную жизнь», — сказал он.



Недавно Марго Робби подарила Джейкобу Элорди парные кольца по мотивам «Грозового перевала». На них выгравирована цитата из романа Эмили Бронте:

«Из чего бы ни были сделаны наши души, это души очень близких людей».