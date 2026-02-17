Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг

Стейнберг — один из самых успешных авторов песен 80-х и 90-х годов. Свои первые хиты он создал в тандеме с композитором Томом Келли. Дуэт написал в том числе «I Touch Myself» рок-коллектива The Divinyls, «Alone» группы Heart, «How Do I Make You» Линды Ронстадт и «I Drove All Night» Роя Орбисона и Синди Лопер.