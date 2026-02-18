Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джея Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-Яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
В России отменяют концерты Ганвеста
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»

Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него

Афиша Daily
Фото: youtube.com/@sasha_sulim_channel

У многоженца Ивана Сухова родился 31-й ребенок. В честь этого он попросил прекратить уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери. Об этом «Вечерней Москве» сообщил адвокат Сухова Александр Почуев.

«У Ивана родился мальчик, то есть 31-й ребенок. Имя пока не выбрали. В связи с этим торжеством я обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с предложением сделать Ивану памятный подарок и прекратить наконец затянувшееся уголовное дело», — сказал он.

Адвокат отметил, что уголовное дело в отношении Сухова уже пятый месяц находится на стадии предварительного расследования. При этом дочь Анна, обвинившая многоженца в домогательствах, в разбирательствах почти не участвует.

«Сама дочь Анна уклоняется от участия в следственных действиях, не является на очные ставки. Достаточных доказательств вины Ивана у нее нет. Сам Иван все это время находится под подпиской о невыезде, а его семья подвергается общественному осуждению и травле в интернете, испытывает сильные моральные страдания», — добавил Почуев.

Он рассказал, что в ответ на обвинения со стороны дочери Сухов подал в правоохранительные органы заявление о клевете. Однако, по словам юриста, разбирательства по этому делу пока приостановили.

Ивану Сухову 40 лет. Он получил широкую известность в декабре 2024 года после интервью журналистке Саше Сулим, где рассказал, что воспитывает 30 детей от 12 женщин. Первые семеро детей появились, когда самому Сухову было 16 лет.

В сентябре в отношении многоженца возбудили дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери (часть 1 статьи 135 УК РФ). Основанием для возбуждения дела стали заявления, прозвучавшие в эфире федерального телеканала о нарушении половой неприкосновенности ребенка. 9 июня в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале 19-летняя дочь Сухова Анна заявила, что с 14 лет подвергалась домогательствам со стороны отца.

Расскажите друзьям