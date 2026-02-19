В Москве рекордный снегопад. Авто и трамваи стоят, авиарейсы переносят. Показываем кадры стихии

«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли Маклейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink
Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде
Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек
Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами
Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса
Ганвест зацензурит 25 треков и займется благотворительностью
«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»
LEGO выпустит новые наборы по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в трейлере драмы «Космос засыпает»
«Автостат»: автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире
В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю

В Москве рекордный снегопад. Авто и трамваи стоят, авиарейсы переносят. Показываем кадры стихии

Фото: RussianService BBC/Flickr

Снегопад 19 февраля в Москве может побить сразу два рекорда: самый высокий снежный покров для 20 февраля и самый высокий с начала зимы. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Снег будет идти все сутки 19-го и ночь 20-го, ожидается выпадение до 20–25 мм осадков и прирост снежного покрова до 25–31 сантиметров. Выпадет осадков примерно 57% от месячной нормы. Сегодня у нас высота снежного покрова 43 сантиметра, если взять максимум, то есть будет 73 — это на уровне рекордных значений, которые для 20-го числа составляют 64 сантиметра; такое было в 2024 году. В этот раз может быть рекорд», — сказала Макарова.

Видео: «Осторожно, Москва»
Видео: «Городское хозяйство Москвы»

По данным Росавиации, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 320 рейсов: 160 — на вылет, 160 — на прилет. На запасные аэродромы ушли шесть рейсов. Отменены на прилет и вылет 19 рейсов (в том числе 6 рейсов иностранных авиакомпаний). По данным на 10.00, задержаны на время более двух часов 14 рейсов. 

Видео: «Лентач»

В Гидрометцентре отметили, что пик сильного снегопада ожидается до 12.00. После этого осадков станет меньше.

Тем временем на Днепропетровской улице обрушилась крыша катка.

Видео: «RT на русском»

На фоне непогоды пробки в столице достигли 8 баллов, по данным сервиса «Яндекс Карты». Кроме того, длительность поездки в Москве и Московской области на такси утром выросла на 30%. В сервисе добавили, что это повлияло на цену. 

© «Яндекс Карты»

Сервисы доставки, в том числе «Яндекс Лавка», «Самокат» и «Вкусвилл», предупредили пользователей о возможной задержке доставки заказов. В связи с метелью приостановлена работа канатной дороги «Воздушный трамвай» на ВДНХ. Коммунальные службы столицы продолжают убирать снег в усиленном режиме.

Видео: «NN»
