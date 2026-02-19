Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин

Колумнистка Эмма Спектер написала эссе для Vogue, в котором назвала одинокую Николь Кидман источником вдохновения и кумиром одиноких женщин.
По словам автора, на примере 58-летней актрисы она учится принимать одиночество и наслаждаться жизнью без партнера. Поводом для текста послужил развод Кидман с Китом Урбаном и слухи, что за актрисой ухаживает миллионер Пол Салем.
Спектер восхищается, как Кидман путешествует по миру и, судя по всему, не спешит связывать себя новыми отношениями, даже с миллионером. По мнению колумнистки, Кидман олицетворяет идею женщины, которой никто не нужен для счастья.
В тексте она также цитирует интервью актрисы 2008 года: «Не жалейте ни о чем. Каждые отношения ведут вас туда, где вы должны быть. Научитесь чувствовать себя комфортно в одиночестве».