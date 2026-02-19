Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Давление», основанного на реальной истории времен Второй мировой войны. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат в мае.
Главные роли в ней исполнили Брендан Фрейзер («Кит») и Эндрю Скотт («Рипли»). Фрейзер сыграл генерала Эйзенхауэра, чье неверное решение о высадке союзнических войск на побережье Северного моря привело к трагедии.
Прежде чем решиться на новую попытку атаковать нацистов силами десантников, военный приглашает известного метеоролога Джеймса Стагга. Он должен дать прогноз погоды и обеспечить безопасную высадку солдат.
Действие фильма развернется за 72 часа до дня высадки в Нормандии. Героям истории предстоит балансировать между необходимостью срочно провести операцию и совладать со стихией, преподносящей несвоевременные сюрпризы.
В актерский состав прокта вошли Керри Кондон, Крис Мессина и Дэмиан Льюис. Режиссером ленты стал Энтони Марас, известный по фильму «Отель Мумбаи: Противостояние».