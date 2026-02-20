Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев

По его словам, он использует свое состояние для оплаты медицинских счетов случайных семей, называя это своей «тайной миссией». Состояние актера оценивается в 45 млн долларов. Он заработал эти средства благодаря участию в сериале, где получал по 1 млн долларов за серию.