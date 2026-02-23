Премию за лучший детский и семейный фильм получил «Бунг», ее вручал медвежонок Паддингтон. Он похвастался со сцены, что стал первым медведем, которому выпала такая честь. Скорее всего, в его костюме скрывалась Арти Шах — именно она исполняет роль Паддингтона в британских постановках.