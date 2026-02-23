Стали известны лауреаты премии Bafta Film Awards. Церемония вручения прошла вчера в лондонском Royal Festival Hall.
Антирекорд вечера поставил «Марти Великолепный»: фильм студии A24 проиграл во всех 11 номинациях, повторив судьбу «Влюбленных женщин» (1969) и «Волшебной страны» (2004).
Триумфатором премии стала «Битва за битвой», получившая шесть наград, в том числе за «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру» (Пол Томас Андерсон).
Премию за лучший детский и семейный фильм получил «Бунг», ее вручал медвежонок Паддингтон. Он похвастался со сцены, что стал первым медведем, которому выпала такая честь. Скорее всего, в его костюме скрывалась Арти Шах — именно она исполняет роль Паддингтона в британских постановках.
Основные категории:
- Лучший фильм — «Битва за битвой»;
- Лучший британский фильм — «Гамнет»;
- Лучший неанглоязычный фильм — «Сентиментальная ценность»;
- Лучшая режиссерская работа — Пол Томас Андерсон «Битва за битвой»;
- Лучшая мужская роль — Роберт Арамайо («Я ругаюсь»);
- Лучшая женская роль — Джесси Бакли («Гамнет»);
- Лучшая женская роль второго плана — Вунми Мосаку («Грешники»);
- Лучшая мужская роль второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»);
- Лучший оригинальный сценарий — «Грешники»;
- Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой»;
- Лучший детский и семейный фильм — «Бунг»;
- Лучший анимационный фильм — «Зверополис 2»;
Другие категории:
- Лучший саундтрек — Людвиг Горанссон («Грешники»);
- Лучшая операторская работа — Майкл Бауман («Битва за битвой»);
- Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел»;
- Лучший грим и прически — «Франкенштейн»;
- Лучшая работа художника-постановщика — Тамара Деверелл, Шэйн Вие («Франкенштейн»);
- Лучший дизайн костюмов — Кейт Хоули («Франкенштейн»);
- Лучший монтаж — Эндрю Юргенсен («Битва за битвой»);
- Лучший звук — «F1»;
- Лучший кастинг — «Я ругаюсь»;
- Лучший документальный фильм — «Господин Никто против Путина»;
- Премия за выдающиеся технические достижения — «Франкенштейн»;
- Лучший британский анимационный короткометражный фильм — «Two Black Boys in Paradise»;
- Лучший британский игровой короткометражный фильм — «This Is Endometriosis»;
- Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — «Тень моего отца» (реж. Акинола Дэвис, сценарист Уэйл Дэвис);
- Восходящая звезда — Роберт Арамайо;
- Премия за выдающийся британский вклад в кино — Райан Куглер.