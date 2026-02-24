В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов

Минпросвещения РФ создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые «будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка». Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Он отметил, что планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Кравцов добавил, что благодаря списку определенных игрушек дети узнают «об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны».
Ранее Минпросвещения России объявило 2026-й Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на улучшение качества воспитания и развития дошкольников, модернизацию инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.