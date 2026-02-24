В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Ски-альпинист Никита Филиппов поддержал акцию Сбера «Спасибо олимпийцам»
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»
В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания
Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста
The Telegraph: Джеффри Эпштейн арендовал 6 складов для сокрытия улик против себя
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта

В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов

Афиша Daily
Фото: BBC Creative/Unsplash

Минпросвещения РФ создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые «будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка». Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он отметил, что планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Кравцов добавил, что благодаря списку определенных игрушек дети узнают «об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны».

Ранее Минпросвещения России объявило 2026-й Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на улучшение качества воспитания и развития дошкольников, модернизацию инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

