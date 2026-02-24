В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Ски-альпинист Никита Филиппов поддержал акцию Сбера «Спасибо олимпийцам»
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»
В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания
Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста
The Telegraph: Джеффри Эпштейн арендовал 6 складов для сокрытия улик против себя
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта

В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино

Афиша Daily
Кадр из фильма «Здесь был Юра». Фото: фестиваль «Маяк-2025»

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» проведет в Стамбуле Russian Film Weekend. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

С 27 февраля по 1 марта в кинотеатре Atlas Sineması Стамбульского музея кино покажут 8 современных российских фильмов ― от масштабного исторического эпоса до авторской драмы, анимации и документального кино.

Программа показов

  • 27 февраля ― «Сердце Пармы» (Антон Мегердичев)
  • 28 февраля — «Воздух» (Алексей Герман-младший), «Лермонтов» (Бакур Бакурадзе), «Здесь был Юра» (Сергей Малкин)
  • 1 марта — «На выброс» (Константин Бронзит), «Огненный лис» (Дмитрий и Анна Шпиленок), «Снегирь» (Борис Хлебников), «Кончится лето» (Владимир Мункуев и Максим Арбугаев).

Показы пройдут на русском языке с турецкими субтитрами. После каждого сеанса картины можно будет обсудить с их авторами ― режиссерами, продюсерами и актерами.

В «Кинопрайм» назвали целью Дней русского кино развитие культурного диалога между Россией и Турцией, расширение профессиональных контактов и знакомство турецкой аудитории с актуальными тенденциями российского кино.

