«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection

«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо пополнят коллекцию фильмов Criterion. Об этом сообщает Polygon.
В коллекцию Criterion попадают картины, оказавшие значимое культурное влияние. Все фильмы из коллекции выпускают на физических носителях. Зачастую такие издания картин сопровождаются дополнительными материалами, включая вырезанные сцены и интервью с создателями.
Когда физический релиз получат «Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн», пока не уточняется.
Polygon считает попадание этих двух фильмов в коллекцию Criterion заслуженным: «Франкенштейн» был номинирован на девять премий «Оскар», а «Кей-поп-охотницы на демонов» — на две, а до этого они получили «Грэмми» и «Золотой глобус».
«Кей-поп-охотницы на демонов» присоединятся к другим проектам Netflix в Criterion Collection — таким как «Рома» Альфонсо Куарона, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Пиноккио» Гильермо дель Торо.