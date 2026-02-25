Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года

Режиссер Майк Флэнаган, известный по работам над «Призраками дома на холме» и «Изгоняющим дьявола», обратился к поклонникам Стивена Кинга после анонса своей новой экранизации повести «Туман».
В соцсетях он пояснил, что его версия не станет повторением фильма Фрэнка Дарабонта 2007 года. «Я люблю фильм Дарабонта, и нет никакого смысла его переснимать. Именно поэтому я собираюсь двигаться в другом направлении», — сказал он.
Режиссер подчеркнул, что различия начинаются буквально с первой страницы оригинальной повести 1980 года. Флэнаган также призвал фанатов не волноваться раньше времени, напомнив, что похожие вопросы «но зачем?» он слышал перед выходом своих предыдущих проектов. «Я берусь только за то, что меня действительно волнует», — добавил режиссер.
Сюжет «Тумана» разворачивается в маленьком городке, на который обрушивается таинственный туман, полный чудовищ. Выжившие в супермаркете сталкиваются не только с внешней угрозой, но и с внутренним распадом общества. Помимо «Тумана», Флэнаган готовит к 2027 году ремейк «Изгоняющего дьявола» со Скарлетт Йоханссон.