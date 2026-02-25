В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ

Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления

Спрос на лапшу быстрого приготовления в России снизился на 15,9% за год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Нильсен».

Натуральные продажи блюд быстрого приготовления в 2025 году сократились на 4%, хотя в предыдущем году категория показывала рост. Сейчас снижение обеспечил сегмент лапши быстрого приготовления, на который приходится 88,6% спроса в категории. 

При этом интерес к азиатским вкусам в сегменте растет. За год продажи лапши том-ям увеличились на 55,1%, кимчи ― на 74,9%. Однако их доля остается небольшой ― 1% и 1,3% соответственно. 48,7% спроса в категории формирует лапша со вкусом курицы и говядины. 

Спрос на лапшу быстрого приготовления упал, несмотря на рост предложения. По оценке NTech, число представленных в рознице брендов в категории за год выросло на 26%, до 144.

Средняя стоимость упаковки быстрорастворимой лапши за 2025 год выросла на 16%, до 62 рублей, а в январе этого года значение достигло 66 рублей. Эксперты связывают это не только с инфляцией, но и с переходом потребителей на более дорогие бренды. Если привычные марки в категории стоят 20-80 рублей, то новая азиатская лапша — в среднем 100-250 рублей. 

