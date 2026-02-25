Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления

Спрос на лапшу быстрого приготовления в России снизился на 15,9% за год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Нильсен».
Натуральные продажи блюд быстрого приготовления в 2025 году сократились на 4%, хотя в предыдущем году категория показывала рост. Сейчас снижение обеспечил сегмент лапши быстрого приготовления, на который приходится 88,6% спроса в категории.
При этом интерес к азиатским вкусам в сегменте растет. За год продажи лапши том-ям увеличились на 55,1%, кимчи ― на 74,9%. Однако их доля остается небольшой ― 1% и 1,3% соответственно. 48,7% спроса в категории формирует лапша со вкусом курицы и говядины.
Спрос на лапшу быстрого приготовления упал, несмотря на рост предложения. По оценке NTech, число представленных в рознице брендов в категории за год выросло на 26%, до 144.
Средняя стоимость упаковки быстрорастворимой лапши за 2025 год выросла на 16%, до 62 рублей, а в январе этого года значение достигло 66 рублей. Эксперты связывают это не только с инфляцией, но и с переходом потребителей на более дорогие бренды. Если привычные марки в категории стоят 20-80 рублей, то новая азиатская лапша — в среднем 100-250 рублей.