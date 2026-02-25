В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей

Дом творчества Переделкино

В Доме творчества Переделкино после реставрации открывается «Первая дача» — музей, посвященный истории писательского городка, его жителям и литературному процессу XX века.

Музей расположился в коттедже №1 — одном из семи домов, построенных в 1930-е годы и сдававшихся писателям покомнатно. В нем жили Бруно Ясенский, Расул Гамзатов, Василий Аксенов, Юрий Олеша, Семен Липкин и Инна Лиснянская. Здесь трагически ушел из жизни сценарист Геннадий Шпаликов. Воспоминания об этом доме и отце оставила Марина Тарковская — сестра Андрея Тарковского, они вошли в фильм «Зеркало».

Дом творчества Переделкино
Дом творчества Переделкино

После реставрации главным экспонатом стали сами стены постройки 1930-х годов. «Мы решили не придумывать искусственную „мемориальную обстановку“, ведь, к счастью, в городке писателей есть дома-музеи, где сохранились оригинальные интерьеры и детали быта. Поэтому интерьер музея максимально лаконичен. Подчеркнуто, подсвечено и обрамлено главное — сами стены, настоящий музейный экспонат», — объяснила Дарья Беглова, руководитель Дома творчества Переделкино, куратор музейного дома «Первая дача».

С помощью звукового театра, мультимедиа и художественных интеграций стены будут рассказывать истории живших здесь писателей. У каждой выставки будет один центральный герой — обитатель Переделкина.

Дом творчества Переделкино
Дом творчества Переделкино
Дом творчества Переделкино
Дом творчества Переделкино
Дом творчества Переделкино

Первая выставка — «Ход коня. Виктор Шкловский» — посвящена теоретику формализма. Она построена на приемах самого Шкловского — остранении и монтаже. В жилой части дома (кухня, кабинет, спальня) развернулись звуковые сценарии и инсталляции, в центральном зале представлены редкие документы. В пространство также интегрированы работы современных художников: Ольги Божко, Наталии Арендт, Алексея Старкова и других.

На втором этаже «Первой дачи» — мемориальный кабинет Шкловского, переданный его семьей, медиаархив и проект «Хроники Переделкина». На застекленной террасе можно послушать аудиоархив с голосами писателей.

