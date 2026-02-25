Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»
Сериал «Индустрия» продлен на пятый сезон. Он станет последним
В британском зоопарке усыпили капибару и тапира в один день, «чтобы ни один не остался одинок»
В Испании 17 женщин старше 100 лет созвонились по видео — говорили о танцах, любви и родных местах
Дочь Мартина Шорта покончила с собой. Ей было 42 года
Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш

Ума Турман появилась в трейлере фильма «Pretty Lethal»

Афиша Daily
Фото: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер фильма «Pretty Lethal» («Довольно смертельно»), который изначально должен был называться «Ballerina Overdrive». Одну из главных ролей в нем сыграла звезда «Убить Билла» Ума Турман.

Актриса исполнила роль бывшей балерины-вундеркинда Деворы Казимер, которая теперь управляет гостиницей. Однажды в ее отеле оказывается группа танцовщиц, чей автобус сломался по пути на престижный конкурс.

Когда девушки оказываются в гостинице Деворы, они чувствуют что‑то неладное. Их худшие инстинкты, как отмечает синопсис, оказываются верны. Вскоре балеринам приходится бороться за жизнь, отбросив соперничество между собой.

Видео: Prime Video/YouTube

Проект выйдет 25 марта на стрим-сервисе Prime Video. В триллере появятся Мэдди Зиглер («Мьюзик»), Лана Кондор («Люди Иск: Апокалипсис»), Миллисент Симмондс («Тихое место»), Айрис Апатоу («Любовь») и Авантика («Дрянные девчонки»).

Режиссером картины выступила Вики Джусон («Близко», «Ведьмак: Происхождение»). Она сняла ленту по сценарию Кейт Фройнд. Съемки прошли в Будапеште.

