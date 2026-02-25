Кристиан Бейл и Леонардо Ди Каприо снимутся в сиквеле «Схватки»

Кристиан Бейл («Американский психопат», «Темный рыцарь») снимется с Леонардо Ди Каприо («Титаник», «Авиатор») в сиквеле фильма «Схватка». Об этом сообщил Consequence.
Актер, как сообщает источник, обмолвился о своих планах в интервью чикагскому новостному изданию. В разговоре он отметил, что «скоро вернется в Чикаго» ради съемок в «Схватке-2».
Кого именно сыграет Бейл, пока неясно. Известно, что действие будущего фильма развернется одновременно в двух временных промежутках — в 1980-х и в начале 2000-х. Первая часть рассказывала о событиях, происходящих в середине 1990-х.
Ранее информацию о своем участии в проекте подтвердил Ди Каприо. Помимо него, по слухам, к актерскому составу проекта могут присоединиться Адам Драйвер, Остин Батлер и Стивен Грэм.
Съемки фильма планируется начать в 2026 году. Режиссером сиквела выступает Майкл Манн. В основу ленты ляжет его роман 2022 года, написанный вместе с Мэг Гардинер.