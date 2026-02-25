Эмма Робертс сыграет в новой версии «Войны невест»

Американская актриса Эмма Робертс, известная по «Американской истории ужасов» и «Дню святого Валентина», сыграет одну из главных ролей в ремейке комедии «Война невест». Об этом написал Deadline.
Новая версия истории будет рассказана в формате сериала. Его снимет компания Belletrist совместно со студией New Regency, а также 20th Television и UCP. Сценарий проекта напишет Саша Ротшилд. Она же станет исполнительным продюсером.
Действие шоу равернется в Северной Каролине. В центре сюжета окажется организатор свадеб из большого города, которую сыграет Робертс. Она переезжает в небольшой городок и вступает в противостояние с местной устроительницей торжеств.
По сюжету, две женщины будут бороться за право спланировать одну и ту же свадьбу. Их соперничество, как ожидается, перерастет в масштабный конфликт, затрагивающий темы дружбы, сообщества и любви.
Оригинальный фильм «Войны невест» вышел в 2009 году В нем Кейт Хадсон и Энн Хэтэуэй сыграли давних подруг, которые случайно забронировали одну и ту же локацию и один и тот же день для своих свадеб. Это привело к вражде между девушками, каждая из которых убеждена: подруга должна ей уступить.