Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях

Во «ВКонтакте» чаще всего обсуждают Борисова и Петрова — у них практически одинаковое количество упоминаний. На третьем месте — Нагиев, а далее — Безруков и Бурунов. При этом у некоторых артистов, не вошедших в пятерку лидеров, больше всего поклонников именно во «ВКонтакте». Например, на эту соцсеть пришлось 75% всех упоминаний Янковского, 80% — Хабенского и 96% — Козловского.