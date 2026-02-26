Гуф получил год условно за драку в бане

Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера Гуфа (Алексея Долматова) к году условно по делу о конфликте в бане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Артиста признали виновным по части 2 статьи 330 УК (самоуправство). Гуфу также назначили испытательный срок на 1 год. Суд отклонил ходатайство потерпевшего о прекращении дела в связи с примирением сторон ― против выступило обвинение. Во время заседания в четверг рэпер извинился перед потерпевшим и журналистами.
Защита Гуфа намерена обжаловать приговор, поскольку считает его несправедливым. По словам музыканта, стороны примирились, но суд отказался закрывать дело, потому что «поступило сверху указание».
18 февраля гособвинитель попросил переквалифицировать статью по делу Гуфа с грабежа на самоуправство и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Дело завели после драки Гуфа с другим мужчиной, которая произошла 23 октября 2024 года в бане в подмосковной Апрелевке. Согласно первоначальному обвинению, Долматов и Г.Саруханян во время конфликта украли у потерпевшего iPhone 14 Pro. При этом Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшего, а Долматов нанес ему не менее двух ударов в область лица и угрожал физическим насилием.
Как ранее установило следствие, во время отдыха в сауне у Гуфа и его приятеля произошел конфликт с администратором заведения, которая требовала от них дополнительной платы за курение в помещении. Когда посетители отказались это делать, девушка позвонила знакомому ― на тот момент сотруднику правоохранительных органов, который находился не при исполнении. Этот мужчина приехал и «настойчиво стал требовать у гостей оплатить штраф, угрожая им различными последствиями». Помимо этого, он вел видеозапись.
Адвокат Гуфа Сергей Жорин приводил версию защиты: потерпевший снимал Гуфа на телефон, рэпер попросил удалить материал, тот ответил, что удалил, и передал Долматову телефон, предварительно заблокировав его. Это и расценили как грабеж.
«В дальнейшем произошел конфликт, который переместился на улицу. Повторюсь: потерпевший сам передал телефон, чтобы доказать, что удалил незаконно сделанную запись», ― говорил Жорин в интервью «Комсомольской правде».
Защита заявляла, что действия рэпера были квалифицированы неправильно. «У него не было умысла на хищение чужого имущества, как и корыстных целей. Гуф достаточно зарабатывает, чтобы отнимать у администраторов бань телефоны», ― отмечал адвокат.
25 октября 2024 года суд избрал Гуфу и Саруханяну меру пресечения в виде запрета определенных действий. На рэпера надели электронный браслет и наложили лишь два запрета: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. 6 декабря 2024-го с музыканта сняли электронный браслет и отпустили под подписку о невыезде.