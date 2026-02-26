Гуф получил год условно за драку в бане
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России
Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в оффлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude
Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»

РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля

Роскомнадзор прокомментировал новость о блокировке Telegram с начала апреля:

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Мессенджер Telegram заблокируют в России с апреля, сообщают источники РБК. Они уточняют, что решение можно считать окончательным.

В качестве причины блокировки указывается рост числа случаев вербовки граждан, включая несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

О блокировке Telegram с 1 апреля ранее уже сообщал телеграм-канал Baza. По их данным, Роскомнадзор начнет полностью блокировать мессенджер по всей стране — по аналогии с Instagram* и Facebook**. Приложение перестанет грузиться как через мобильные сети, так и через стационарный интернет.

В Роскомнадзоре так прокомментировали «Коммерсанту» сообщение Baza: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

При этом зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов в беседе с РИА «Новости» допустил, что ограничения могут и не ввести — если Telegram выполнит требования российского законодательства.

«Эти полтора месяца ― это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты. Но это возможно только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер: открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации», ― пояснил Свинцов.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

