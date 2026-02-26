РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля

Мессенджер Telegram заблокируют в России с апреля, сообщают источники РБК. Они уточняют, что решение можно считать окончательным.
В качестве причины блокировки указывается рост числа случаев вербовки граждан, включая несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.
О блокировке Telegram с 1 апреля ранее уже сообщал телеграм-канал Baza. По их данным, Роскомнадзор начнет полностью блокировать мессенджер по всей стране — по аналогии с Instagram* и Facebook**. Приложение перестанет грузиться как через мобильные сети, так и через стационарный интернет.
В Роскомнадзоре так прокомментировали «Коммерсанту» сообщение Baza: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».
При этом зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов в беседе с РИА «Новости» допустил, что ограничения могут и не ввести — если Telegram выполнит требования российского законодательства.
«Эти полтора месяца ― это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты. Но это возможно только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер: открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации», ― пояснил Свинцов.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.