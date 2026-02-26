Микейла Коэл заканчивает картины Иэна Маккеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга

На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер фильма «Кристоферы» Стивена Содерберга, в котором снялись Иэн Маккеллен («Властелин колец», «Люди Икс») и Микейла Коэл («Я могу уничтожить тебя», «Черное зеркало»).
Фильм выйдет в американский кинопрокат 10 апреля. Он расскажет о художнике Джулиане Скларе (Маккеллен), который некогда был звездой лондонского поп-арта. Склар забросил творчество и много лет жил без гроша в кармане.
Двое его детей однажды решили сколотить себе наследство. Они наняли реставраторшу и в прошлом фальсификаторшу Лори (Коэл), чтобы та стала помощницей Джулиана и закончила несколько его незавершенных полотен. Все ради того, чтобы продать картины после смерти художника.
Помимо Маккеллена и Коэн, в «Кристоферах» снялись Джессика Ганнинг и Джеймс Корден. Сценарий фильма написал Эд Соломон, частый соавтор Содерберга.
Впервые картину показали на кинофестивале в Торонто, после чего ее приобрела компания Neon. Критики высоко оценили фильм и особенно хвалили актерскую работу Маккеллена.
В 2025 году Содерберг представил сразу три фильма. Он выпустил шпионский триллер «Черный мешок» с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт, а также хоррор «Присутствие».