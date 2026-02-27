В «Коломенском» программа растянется на всю ночь — катание продлится до двух часов, гостей ждет дискотека на льду и бесплатные снимки от фотографа. В «Сокольниках» и «Красной Пресне» подготовили музыкальные шоу и анимацию, а в ландшафтном парке «Митино» — спортивные эстафеты и мастер-классы с профессиональным тренером.