Джим Керри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри

Афиша Daily
Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Джим Керри стал обладателем почетной премии «Сезар» — национальной кинопремии Франции. Награду актеру вручил режиссер Мишель Гондри, с которым они работали над фильмом «Вечное сияние чистого разума».

Керри произнес благодарственную речь на французском с сильным акцентом. Он рассказал, что его пра-пра-пра-прадед Марк-Франсуа Керри эмигрировал из французского портового города Сен-Мало в Канаду, а сам он отправился еще дальше — в Лос-Анджелес.

«Спасибо самому смешному человеку, которого я когда-либо знал: моему отцу, Перси Джозефу Керри. Он научил меня ценить любовь, щедрость и смех. Если хотите, чтобы удача вам улыбалась, улыбнитесь ей первым. Это очень трудно, но мы должны стараться. Я навсегда сохраню это воспоминание. Я всегда буду улыбаться ему. Моя жизнь — рай», — сказал Керри. «Ну как вам мой французский? Так себе, да?» — пошутил актер в конце.

Ранее почетного «Сезара» удостаивались Джулия Робертс (2025), Кристофер Нолан (2024), Дэвид Финчер (2023), Кейт Бланшетт (2022), Роберт Редфорд (2019), Пенелопа Крус (2018), Джордж Клуни (2017) и другие деятели кино.

Джим Керри начал карьеру в стендапе и прославился после фильмов «Эйс Вентура», «Маска» и «Тупой и еще тупее». Затем он исполнил драматические роли в «Шоу Трумана», «Вечном сиянии чистого разума» и «Человеке на луне», за которые получил два «Золотых глобуса». Во французской киноакадемии отметили, что его карьера отличается исключительной многогранностью: в кино он чередует блокбастеры и авторское кино, а «на телевидении его трогательная и чувственная игра в сериале Showtime „Шучу“ еще раз подтвердила широту его таланта».

