Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ

Технологическая компания Block увольняет почти половину сотрудников из-за внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщил в соцсети X ее глава, сооснователь Twitter Джек Дорси.
Компания пошла на такой шаг не потому, что у нее проблемы. Дорси говорит, что прибыль бизнеса продолжает расти, как и число клиентов. Однако ИИ-инструменты, которые использует Block, «открывают новый способ работы, который в корне меняет то, что значит строить компанию и управлять ей».
Численность сотрудников Block сократится с 10 тыс. до менее чем 6000. «В течение следующего года, я считаю, большинство компаний придут к тому же выводу и проведут похожие структурные изменения», — написал Дорси.
С 2024 года Block уже проводила несколько раундов увольнений, однако это первый случай, когда компания назвала ИИ причиной сокращений. Решение также стало очередным эпизодом в череде крупных увольнений в технологической отрасли.
Block основана Джеком Дорси и Джимом МакКелвей в феврале 2009 года. Она разрабатывает решения для приема и обработки электронных платежей. Компании принадлежат Square, Cash App и Tidal.
В конце января Amazon уволила 16 тыс. сотрудников, до этого сократив еще 14 тыс. позиций несколькими месяцами ранее. На последующем созвоне по финансовым результатам финансовый директор Amazon Брайан Олсавски заявил, что компания ищет дополнительные способы снизить расходы, параллельно увеличивая инвестиции в ИИ.
Meta*, Microsoft и Google также сокращали персонал, поскольку их фокус сместился на масштабные вложения в ИИ. Гендиректор Meta Марк Цукерберг говорил, что «2026-й станет годом, когда ИИ кардинально изменит то, как мы работаем».
* Meta признанв в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.