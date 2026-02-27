Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта
Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания
Барби Феррейра и Дейкр Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Михаэла Коэл заканчивает картины Иэна МакКеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии

Любуемся первым кадром из экранизации God of War

Amazon представил первый взгляд на лайв-экшн по серии игр God of War. Производство сериала уже стартовало в Ванкувере. 

На первом кадре впервые можно увидеть Райана Херста в роли бога войны Кратоса, а Каллума Винсона ― в роли его юного сына Атрея. 

Помимо них в каст вошли Макс Паркер (Хеймдалль), Оулавюр Дарри Олафссон (Тор), Мэнди Патинкин (Один), Аластер Дункан (Мимир), Дэнни Вудберн и Джефф Гулка (братья Брок и Синдри), а также Эд Скрейн (Бальдр).

Сериал будет следовать сюжету двух последних игр God of War, в которых появился десятилетний сын Кратоса Атрей. Вместе они отправятся в путешествие, чтобы развеять прах жены и матери Фей. В ходе приключений Кратос учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить отца быть более человечным.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Рональд Д.Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»). Проект получит сразу два сезона.

Производством сериала занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios совместно с PlayStation Productions. Первые две серии поставит Фредерик Е.О.Той, известный по работе над сериалами «Сегун» и «Пацаны».

