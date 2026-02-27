Любуемся первым кадром из экранизации God of War

Amazon представил первый взгляд на лайв-экшн по серии игр God of War. Производство сериала уже стартовало в Ванкувере.
На первом кадре впервые можно увидеть Райана Херста в роли бога войны Кратоса, а Каллума Винсона ― в роли его юного сына Атрея.
Помимо них в каст вошли Макс Паркер (Хеймдалль), Оулавюр Дарри Олафссон (Тор), Мэнди Патинкин (Один), Аластер Дункан (Мимир), Дэнни Вудберн и Джефф Гулка (братья Брок и Синдри), а также Эд Скрейн (Бальдр).
Сериал будет следовать сюжету двух последних игр God of War, в которых появился десятилетний сын Кратоса Атрей. Вместе они отправятся в путешествие, чтобы развеять прах жены и матери Фей. В ходе приключений Кратос учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить отца быть более человечным.
Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Рональд Д.Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»). Проект получит сразу два сезона.
Производством сериала занимаются Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios совместно с PlayStation Productions. Первые две серии поставит Фредерик Е.О.Той, известный по работе над сериалами «Сегун» и «Пацаны».