Любуемся первым кадром из экранизации God of War

Сериал будет следовать сюжету двух последних игр God of War, в которых появился десятилетний сын Кратоса Атрей. Вместе они отправятся в путешествие, чтобы развеять прах жены и матери Фей. В ходе приключений Кратос учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить отца быть более человечным.