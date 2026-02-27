Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта
Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания
Барби Феррейра и Дейкр Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Михаэла Коэл заканчивает картины Иэна МакКеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии

Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack

28 февраля альбом Charli XCX, написанный к «Грозовому перевалу», дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack Albums. 

Всего пластинка входит сейчас в топ-10 шести альбомных чартов: Billboard Soundtrack Albums (первое место), «Виниловые альбомы» (второе место), «Продажи альбомов в инди-магазинах» (второе место), «Лучшие продажи альбомов» (третье место), «Лучшие продажи текущих альбомов» (третье место) и Billboard 200 (восьмое место). При этом альбом «Brat», выпущенный Charli XCX, дебютировал в Billboard 200 на третьем месте в 2024 году, а «Сrash» на седьмом в 2022 году.

В декабре 2024 года режиссерка Эмералд Феннелл прислала певице сценарий фильма «Грозовой перевал» по мотивам романа Эмили Бронте. Феннелл надеялась получить от Чарли песню, но исполнительница, ощутив вдохновение, предложила создать целый альбом.

Главные роли в «Грозовом перевале» исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди. Это экранизация одноименного романа английской писательницы Эмили Бронте 1847 года. В Соединенных Штатах премьера состоялась 13 февраля. 

