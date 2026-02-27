Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»

Автор книги-медитации «К себе нежно» Ольга Примаченко снялась в небольшой роли в фильме, который снят по мотивам ее бестселлера. Для писательницы этот опыт стал первым в кино, сообщили «Афише Daily» в издательстве «Эксмо».
Примаченко появится на экране в образе покупательницы, которая приходит вместе с мужем на просмотр квартиры и в присутствии героини Карины Разумовской признается, что ей не нравится слишком простой цвет кухни. «Я появилась в очень коротком эпизоде в роли самой себя. Правда, при этом у меня был молодой муж. Режиссер сказал, что это теперь модно. Поиграть в это было забавно — в отличие от тех десяти секунд, когда мне пришлось говорить слова на камеру», — призналась Примаченко.
Кроме того, писательница озвучила для фильма терапевтический подкаст «К себе нежно», который, по сюжету, слушают главные героини, чтобы научиться лучше слушать и понимать себя. К премьере фильма также выйдет обновленное издание электронной книги «К себе нежно» от издательства «БОМБОРА», в которое войдет предисловие Ольги и интервью, в которых раскрываются уникальные моменты создания кинокартины, а также цитаты создателей фильма, погружающие в закулисный процесс съемок. Кроме того, читатель найдет в тексте дополнительную главу из подарочной версии книги «К себе нежно».
Картина рассказывает об успешном отоларингологе-хирурге Наде (Карина Разумовская), которая к своим 40 годам вдруг понимает, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а, может, никогда и не слышала. Муж Борис (Артём Ткаченко) ушел от нее два года назад, не выдержав рутины, хотя пара все еще не в разводе.
Отношения с дочерью, талантливой юной художницей Оливией (Алиса Конашенкова), становятся все напряженнее — мама буквально душит её своей заботой. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. Вместе с героиней зрителям предстоит не просто прожить её историю, но и усвоить шесть «уроков нежности», каждый из которых придёт с неожиданной стороны, но поможет Наде снова обрести себя, свой собственный голос и свою надежду.
Помимо Карины Разумовской, Артема Ткаченко и Алисы Конашенковой в фильме также появятся Ольга Медынич, Пелагея Невзорова, Леонид Бичевин, Людмила Артемьева, Елена Махова и Владислав Ценев. Режиссером киноадаптации выступает Иван Китаев («Бывшие»). Сценарий написала Дарья Грацевич («Черное облако»).
«К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» вышла в 2020 году и с тех пор не покидает топ-5 бестселлеров в жанре нон-фикшн. В 2022-м психологическое пособие стало самым продаваемым среди электронных и аудиокниг. Произведение также возглавило Всероссийский книжный рейтинг 2024 года.