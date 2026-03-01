Работу 25 бесплатных катков в Москве продлили до 8 марта

25 бесплатных катков, расположенных на площадках практически всех округах столицы, будут работать до 8 марта включительно. Об этом пишет пресс-служба «Московских сезонов».
«Покататься до 8 марта все также можно будет как в центре — на площади Революции, так на окружных площадках, например в Теплом стане, в Олимпийской деревне, Некрасовке, Вешняках и Зеленограде. Всего 26 локаций, на 25 из них вход со своими коньками бесплатный, и при посещении еще одной локации - на фестивальной площадке в Коломенском — необходимо будет прибрести билет», — сообщил представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Павел Гусев.
Предполагалось, что катки завершат работу 28 февраля. В пресс-службе «Московских сезонов» отметили, что, несмотря на потепление, ледовые площадки в начале марта останутся пригодными для работы благодаря передовым холодильным установкам. Самые крупные катки находятся в Марьино, Коптево, Вешняках, Щукино и Теплом Стане.
На всех площадках есть пункты проката, где можно взять напрокат коньки и защитное снаряжение. В будние дни катки открыты с 11.00 до 22.00, в выходные - с 10.00 до 22.00, сеансы нужно заранее бронировать на портале mos.ru.
Ранее стало известно, что катки стали самыми популярными местами Москвы в январе. По данным туристического сервиса Russpass, в январе абсолютным лидером по популярности стал каток на Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское». В числе наиболее востребованных также оказались катки на ВДНХ и в парке Горького. Их пользователи искали в сервисе чаще всего.