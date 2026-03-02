adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»

«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Фото: Disney+

Бренд adidas выпустил лимитированную футболку, приуроченную к 20-летию культового сериала Disney «Ханна Монтана».

Модель выполнена в свободном крое с круглым воротом. Цвет — черно-серый, напоминающий вареную ткань. Розовый принт изображает героиню Майли Сайрус в окружении звезд и бабочек, а также логотипы «Ханны Монтаны», Disney и adidas.

«Присоединяйтесь к празднованию и позвольте своей внутренней звезде сиять с нашей футболкой — частью истории поп-культуры, которая свяжет вас с наследием целого поколения», — говорится в описании релиза.

© adidas
© adidas
© adidas
© adidas
© adidas

Сериал «Ханна Монтана» выходил на телеканале Disney c 2006 по 2011 год. Он рассказывал о жизни подростка Майли Стюарт, которая ведет двойную жизнь — обычной школьницы и популярной во всем мире поп-звезды.

К 20-летию ситкома фанатов также ждет юбилейный спецвыпуск — он появится на Disney+ 24 марта. В эпизод войдет эксклюзивное интервью с Майли Сайрус, которое проведет ведущая подкаста «Call Her Daddy» Алекс Купер. Будут также показаны ранее не публиковавшиеся архивные кадры и воссозданные декорации сериала.

«„Ханна Монтана“ всегда будет частью меня. То, что началось как телешоу, превратилось в общий опыт, сформировавший мою жизнь и жизни множества фанатов. Я всегда буду благодарна за эту связь. То, что сериал до сих пор так много значит для людей спустя все эти годы, — это то, чем я очень горжусь», — поделилась Сайрус. 

Она подчеркнула, что спецэпизод станет ее способом отметить 20-летие сериала и поблагодарить поклонников, поддерживающих ее все эти годы. Сайрус выступит исполнительным продюсером юбилейного выпуска вместе с Купер, Мэттом Капланом и Тиш Сайрус-Перселл.

