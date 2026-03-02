«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Журналист провел интервью с Гослингом с обочины. Актер переживал за него больше, чем за фильм

Фото: Amazon MGM

В соцсетях обсуждают необычное интервью: журналист Джейк Хэмилтон подключился к разговору с Райаном Гослингом о фильме «Проект „Конец света“» с обочины дороги, ведущей к Гранд-Каньону. Автобус сломался по пути с экскурсии и застрял прямо на трассе.

«Ты что, в вулкане?» — спросил Гослинг, как только Хэмилтон появился на экране. Журналист объяснил ситуацию: «Я спешил обратно после экскурсии в Гранд-Каньоне, и наш автобус сломался прямо на обочине». Гослинг мгновенно начал давать советы: «У тебя же там сзади целых четыре трейлера. Просто сядь в один из них <...>. Ты выглядишь как Том Круз в „Миссии невыполнима“. Ну, в той части, где он лазает по скалам».

На протяжении всего интервью вместо обсуждения нового фильма «Проект „Конец света“», актер то и дело возвращался к положению журналиста. «К тебе уже едет помощь?» — переспросил Гослинг. Он поинтересовался, есть ли у Хэмилтона питьевая вода, и попросил показать оператора — девушку по имени Айрис.

В какой-то момент журналист сдался: «Я не это представлял, когда соглашался на интервью, чувак. Но я ценю, что ты уделил мне время».

Видео: @jakestakes

Сам фильм, ради которого и затевался разговор, выйдет в прокат 20 марта. Картина основана на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель, ставший астронавтом, Райленд Грейс (Гослинг). Он просыпается на борту космического корабля и не может вспомнить, как там оказался. Постепенно в его памяти восстанавливается хронология событий: его отправили в звездную систему Тау Кита, которая находится в двенадцати световых годах от Земли, чтобы узнать, как спасти человечество от глобальной катастрофы.

Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.

«Это безумно амбициозная история с грандиозным размахом, и она казалась невероятно трудной в реализации, а мы как раз любим такие проекты, — говорил Гослинг о фильме на CinemaCon. — Именно ради таких фильмов мы ходим в кино. И я говорю это не только потому, что играю в нем, но и потому, что я один из продюсеров».

