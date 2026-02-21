Гигантского Лабубу сожгли на масленице в Липецкой области
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»

Фото: Amazon MGM Studios

Появился постер для IMAX версии фильма «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом в главной роли. Премьера картины — 20 марта.

Фильм основан на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель, ставший астронавтом, Райленд Грейс (Гослинг). Он просыпается на борту космического корабля и не может вспомнить, как там оказался. Постепенно в его памяти восстанавливается хронология событий: его отправили в звездную систему Тау Кита, которая находится в двенадцати световых годах от Земли, чтобы узнать, как спасти человечество от глобальной катастрофы.

Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.

«Это безумно амбициозная история с грандиозным размахом, и она казалась невероятно трудной в реализации, а мы как раз любим такие проекты, — говорил Гослинг о фильме на CinemaCon. — Именно ради таких фильмов мы ходим в кино. И я говорю это не только потому, что играю в нем, но и потому, что я один из продюсеров».

© IMAX

По мотивам «Проекта „Конец света“» уже вышел набор LEGO — он воссоздает космический корабль из фильма. С помощью специальной рукоятки можно привести в движение жилой модуль, имитируя работу системы центробежной гравитации. Комплект также включает мини-фигурку самого Райленда. Это коллекционная модель для взрослых, состоящая из 830 деталей.

В астралийской сети кинотеатров Hoyts даже выпустили тематические ведра для попкорна в форме шлема космонавта.

