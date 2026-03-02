Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке

«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Афиша Daily
Фото: Niklas Jonasson/Unsplash

Воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке, российские перевозчики проработали обходные маршруты. Об этом сообщил Минтранс РФ по итогам совещания с участием МИД, Минэкономразвития, РСТ, МЧС, Роосавиации, пишет «Интерфакс».

Среди этих стран —  Израиль, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия. «Россйские перевозчики во взаимодействии с Минтрансом и подведомственной ему Росавиацией заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива», — говорится в сообщении Минтранса.

По данным ведомства, в минувшие выходные отечественные и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство из которых — в Россию из ОАЭ и обратно. Пассажиры оформили возвраты более 10 тыс. билетов.

По данным МИД РФ, в ОАЭ сейчас находятся в ОАЭ более 20 тыс. организованных туристов, которые должны вернуться в Россию. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте — суммарно более 500 путешествующих россиян. Возобновления полетов также ожидают также транзитные пассажиры.

Израиль и США 28 февраля объявили о начале ударов по территории Ирана. В ходе атаке был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран ответил на атаку ударами по Израилю и американским военным базам в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Иордании.
 

