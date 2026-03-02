Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке

Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
Фото: PA Images / Getty Images

Платье королевы Елизаветы II, которое она носила во время собственного крещения, впервые представят на выставке. Об этом сообщил Independent.

Наряд изначально создала Джанет Сазерленд для принцессы Виктории — старшей дочери королевы Виктории. Она надела его на торжественную церемонию в 1841 году. Затем шелковое платье с кружевом передавали из поколения в поколение.

Будущую Елизавету II крестили в нем в мае 1926 года — маленькой принцессе тогда был всего месяц. За 185-летнюю историю наряд надевали еще на 60 королевских младенцев. В 60-х годах платье реставрировали, а недавно оно прошло дополнительную процедуру восстановления ткани.

«Это платье поколениям заботливо хранили — мы даже нашли записку на его коробке с указанием стирать его после использования в природной родниковой воде, что отчасти объясняет его поразительное состояние», — отметила консерватор текстиля Сесилия Оливер.

Теперь наряд впервые увидит широкая публика. Крестильное платье войдет в экспозицию «Королева Елизавета II: ее жизнь в стиле», которую организует Royal Collection Trust. Экспозицию покажут в Королевской галерее Букингемского дворца.

Посетить выставку можно будет с 10 апреля по 18 октября 2026 года. Она приурочена к 100-летию со дня рождения покойной королевы. Экспозицию устроят на месте бывшей часовни Букингемского дворца, где как раз крестили Елизавету.

В нее, помимо наряда для королевских крестин, войдут еще около 200 предметов из модного архива королевы Елизаветы II. Платье будут экспонировать вместе с аксессуарами: чепчиком, шелковой атласной шалью, поясом, бантами и лентами с вышитыми национальными символами. Все эти предметы традиционно надевали на монарших детей во время крещения.

