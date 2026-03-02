Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке

Платье королевы Елизаветы II, которое она носила во время собственного крещения, впервые представят на выставке. Об этом сообщил Independent.
Наряд изначально создала Джанет Сазерленд для принцессы Виктории — старшей дочери королевы Виктории. Она надела его на торжественную церемонию в 1841 году. Затем шелковое платье с кружевом передавали из поколения в поколение.
Будущую Елизавету II крестили в нем в мае 1926 года — маленькой принцессе тогда был всего месяц. За 185-летнюю историю наряд надевали еще на 60 королевских младенцев. В 60-х годах платье реставрировали, а недавно оно прошло дополнительную процедуру восстановления ткани.
«Это платье поколениям заботливо хранили — мы даже нашли записку на его коробке с указанием стирать его после использования в природной родниковой воде, что отчасти объясняет его поразительное состояние», — отметила консерватор текстиля Сесилия Оливер.
Теперь наряд впервые увидит широкая публика. Крестильное платье войдет в экспозицию «Королева Елизавета II: ее жизнь в стиле», которую организует Royal Collection Trust. Экспозицию покажут в Королевской галерее Букингемского дворца.
Посетить выставку можно будет с 10 апреля по 18 октября 2026 года. Она приурочена к 100-летию со дня рождения покойной королевы. Экспозицию устроят на месте бывшей часовни Букингемского дворца, где как раз крестили Елизавету.
В нее, помимо наряда для королевских крестин, войдут еще около 200 предметов из модного архива королевы Елизаветы II. Платье будут экспонировать вместе с аксессуарами: чепчиком, шелковой атласной шалью, поясом, бантами и лентами с вышитыми национальными символами. Все эти предметы традиционно надевали на монарших детей во время крещения.