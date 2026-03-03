Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел

Николь Кидман рассказала в шоу Джимми Фэллона, что во время подготовки к роли в сериале «Скарпетта» научилась проводить вскрытие тел. «Да, если понадобится, я действительно смогу провести вскрытие. Извлечь все органы. И назвать каждый из них», — сказала актриса.