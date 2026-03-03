Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел

Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next Door»
Первый за три года концерт Гарри Стайлза покажут на Netflix
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
СМИ: пиарщица Джима Кэрри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк и Ник и Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока

Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел

Афиша Daily
Фото: Amazon Studios

Николь Кидман рассказала в шоу Джимми Фэллона, что во время подготовки к роли в сериале «Скарпетта» научилась проводить вскрытие тел. «Да, если понадобится, я действительно смогу провести вскрытие. Извлечь все органы. И назвать каждый из них», — сказала актриса.

Кидман играет в сериале эксперта по судебной медицине, которая использует в своих расследованиях новейшие криминалистические технологии. Актриса призналась, что во время съемок общалась с настоящим судмедэкспертом, чтобы убедительнее сыграть свою роль.

«Скарпетта» снята по мотивам одноименной серии детективных романов Патрисии Корнуэлл. Вместе с Кидман в шоу снялась Джейми Ли Кертис («Достать ножи»), которая воплотит на экране образ сестры Скарпетты Дороти. В актерский состав также вошли Ариана ДеБос («Вестсайдская история»), Бобби Каннавале («Уилл и Грейс»), Саймон Бейкер («Менталист»), Сози Бейкон («13 причин почему») и Джанет Монтгомери («Салем»).

Продюсерская компания Comet Pictures и Blumhouse Television приобрели права на серию о Кей Скарпетте в 2021 году. О создании сериала стало известно спустя два года — в феврале 2023 года.

Режиссерами сериала «Скарпетта» выступают Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин», «Дикинсон») и Шарлотта Брендстрем («Властелин колец: Кольца власти», «Ведьмак»). Сценаристом и шоураннером стала Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Салем», «Барри»).

Расскажите друзьям