Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II

Действие в ленте развернется после смерти понтифика 2 апреля 2005 года. Руффало cыграет священника Джозефа Муроло, который должен будет расследовать жизнь покойного Иоанна Павла II перед его возможным причислением к лику святых. Рэмплинг сыграет американского философа польского происхождения Анну-Терезу Тыменецкую, которая долгое время дружила с польским понтификом и обменивалась с ним письмами.