Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II

Шарлотта Рэмплинг («Герцогиня») и Марк Руффало («Иллюзия обмана») исполнят главные роли в картине «Santo Subito!», которая будет посвящена канонизации папы римского Иоанна Павла II. Об этом пишет Variety.
Действие в ленте развернется после смерти понтифика 2 апреля 2005 года. Руффало cыграет священника Джозефа Муроло, который должен будет расследовать жизнь покойного Иоанна Павла II перед его возможным причислением к лику святых. Рэмплинг сыграет американского философа польского происхождения Анну-Терезу Тыменецкую, которая долгое время дружила с польским понтификом и обменивалась с ним письмами.
Режиссером ленты стал французский кинематографист Бертран Бонелло («Предчувствие»). Съемки уже начались в Италии, они также пройдут в Польше. Сценарий написали Бертран Бонелло вместе с Томом Бидегеном («Голос семьи Белье»).
Роль Папы Иоанна Павла II в фильме исполнит Анджей Хира (Польша) («Снега больше не будет»). В фильме также снимутся Цезари Жак в роли Станислава Дзивиша, личного секретаря и близкого соратника понтифика, Мариса Борини в роли Софии Муроло, матери Джозефа, Адам Бесса (Франция) в роли Али Агчи, пытавшегося совершить покушение на Папу, и Антон Лессер в роли отца Матфея, друга Джозефа.