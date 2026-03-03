Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II

Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next Door»

Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II

Шарлотта Рэмплинг («Герцогиня») и Марк Руффало («Иллюзия обмана») исполнят главные роли в картине «Santo Subito!», которая будет посвящена канонизации папы римского Иоанна Павла II. Об этом пишет Variety.

Действие в ленте развернется после смерти понтифика 2 апреля 2005 года. Руффало cыграет священника Джозефа Муроло, который должен будет расследовать жизнь покойного Иоанна Павла II перед его возможным причислением к лику святых. Рэмплинг сыграет американского философа польского происхождения Анну-Терезу Тыменецкую, которая долгое время дружила с польским понтификом и обменивалась с ним письмами.

Режиссером ленты стал французский кинематографист Бертран Бонелло («Предчувствие»). Съемки уже начались в Италии, они также пройдут в Польше. Сценарий написали Бертран Бонелло вместе с Томом Бидегеном («Голос семьи Белье»).

Роль Папы Иоанна Павла II в фильме исполнит Анджей Хира (Польша) («Снега больше не будет»). В фильме также снимутся Цезари Жак в роли Станислава Дзивиша, личного секретаря и близкого соратника понтифика, Мариса Борини в роли Софии Муроло, матери Джозефа, Адам Бесса (Франция) в роли Али Агчи, пытавшегося совершить покушение на Папу, и Антон Лессер в роли отца Матфея, друга Джозефа.

