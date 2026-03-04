Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году

В России планируют пересмотреть список профессий, запрещенных для женщин. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на эксперта экономического факультета РУДН Татьяну Ушкац.
По ее словам, работа запланирована на 2026 год, а первые изменения могут вступить в силу уже в 2027-м. Это позволит женщинам расширить доступ к специальностям с приемлемым уровнем риска.
Минтруд намерен исключить из перечня профессии, связанные с управлением тяжелой техникой и оборудованием. Речь идет в том числе о машинистах экскаваторов, погрузочных машин, а также о ряде специальностей в шахтах и горнодобывающей отрасли.
Цель изменений — обеспечение равных возможностей на рынке труда и повышение конкурентоспособности экономики за счет привлечения квалифицированных кадров независимо от пола.
Как отметила Ушкац, реформа станет частью долгосрочной стратегии модернизации рынка труда и поддержки экономического роста страны. Текущий перечень работ, запрещенных для женщин, действует с 2021 года. В нем 100 позиций. В прежнем перечне, принятом 20 лет назад, было более 450 работ.