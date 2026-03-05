«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое

«Несмотря на дисбаланс — книг о мужчинах продается в четыре раза больше, чем о женщинах, — динамика 2025 года показывает сдвиг: доля продаж книг о женщинах в топе выросла почти вдвое по сравнению с 2024 годом. Это может говорить не просто о количественном росте, а о смене культурного запроса — читатели все чаще ищут женские голоса в истории, политике и искусстве», — говорится в сообщении.