В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской

Выставку разделили на несколько тематических секций. Первая часть экспозиции посвящена Раневской как женщине, мастерски владеющей искусством иронии. Здесь посетители увидят портреты и цитаты артистки, а также кадры из ее фильмов.



Другие разделы расскажут о Раневской как о верном друге, выдающейся актрисе театра и кино и человеке, чей голос подарил жизнь знаменитым персонажам мультфильмов. В первые выходные после открытия выставки — с 7 по 9 марта — в Музее кино также покажут фильмы «Весна» (1937 год), «Золушка» (1947 год) и «Мечта» (1941 год) с участием артистки.



Фаина Раневская — актриса театра, кино и озвучивания, народная артистка СССР (1961), лауреат трех Сталинских премий (1949, 1951, 1951) и кавалер ордена Ленина (1976). Она родилась 27 августа 1896 года в Таганроге.