В Москве вырос спрос на стационарные телефоны

Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

Из-за ограничения мобильного интернета в Москве вырос спрос на проводные телефоны, пишет Forbes. 

С 9–10 марта число заявок на подключение фиксированной связи внутри Садового кольца выросло примерно вдвое, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ждать установки приходится три-четыре недели, потому что у компаний нет достаточно команд, которые могут оказать услугу.

«Это все-таки бизнес-пользователи: кафе, рестораны, это все, кто пользовался сотовыми телефонами, потому что это дешево, удобно. А сейчас выясняется, что по сотовому могут и не дозвониться, а бизнес от этого зависит. Тем более что сегодня проводной телефон зачастую — это придаток к интернету. Многие подключают дополнительные каналы другого провайдера и заодно включают телефон. То есть тут такое комбо — два в одном», — рассказал эксперт.

«Мы живем ровно в той же парадигме, что и регионы, в которых уже отключали связь с лета прошлого года. Там спрос на проводные телефоны в момент отключений резко вырастает. По сути, мы видим прирост — от региона очень сильно зависит, — но примерно от 30 до 70%», — добавил он.

Однако, как полагает генеральный директор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов, ограничения мобильного интернета в Москве пока почти не привели к повышению спроса на подключение стационарных телефонов. По его словам, в России из более чем 17 млн стационарных телефонов осталось 10 млн, и если возврат абонентов и есть, то это примерно 1% от ушедших.

В 2025 году объем рынка фиксированной телефонной связи сократился на 3,9%, пришел к выводу «ТМТ Консалтинг». «Доходы в домашнем сегменте, как и в предыдущие годы, падают ускоренными темпами из-за отказа от квартирных телефонов», — рассказали в компании.

