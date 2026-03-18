Мадонна снимется в сериале «Киностудия». Это будет ее первая роль за 24 года

Фото: madonna

Американская певица Мадонна вернется к актерской профессии впервые за 24 года. Она снимется в сериале «Киностудия», сообщил Entertainment Weekly.

Артистка появится во втором сезоне шоу, который в настоящее время снимают в Европе. Мадонна поделилась в соцсетях фото из Венеции, где идет работа над проектом.

Кроме того, папарацци засняли певицу на съемочной площадке. На ней помимо Мадонны были Сет Роген, Брайан Крэнстон, Айк Баринхольц, Чейз Суи Уондерс, Кэтрин Хан, Майкл Китон и Джулия Гарнер.

Мадонна активно снималась в 1980-х, 1990-х и 2000-х. Самой громкой ее ролью стала Эвита Перрон в фильме «Эвита» Алана Паркера. Лента вышла в 1996 году. в 2002 году Мадонну также можно было увидеть в ленте «Унесенные». Кроме того, она сыграла в картине «Умри, но не сейчас» того же года.

После этого Мадонна участвовала лишь в одном кинопроекте — анимационном фильме «Артур и минипуты» 2006 года. Она озвучила в нем одного из персонажей. После этого артистка появлялась только в концертных фильмах.

Известно, что Мадонна в течение долгого времени работает над сценарием собственного байопика. Певица хочет сама его срежиссировать. Главная роль в ленте, как сообщалось в 2024 году, достанется Джулии Гарнер.

