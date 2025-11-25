Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет

«Когда меня впервые пригласили на прослушивание, я не знала, кто такой Гарри Поттер. Но моя сестра, которая гостила у меня, читала книги. Тем не менее я не была уверена, что смогу сыграть 14-летнюю девочку, ведь мне тогда было за 30. Я пошла на прослушивание в костюме школьницы: белая рубашка, черная юбка, конский хвост. Шла и думала: „Это смешно“», — призналась актриса.