Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»

Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет

Фото: Warner Bros.

60-летняя Ширли Хендерсон, сыгравшая плаксу Миртл в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната», рассказала, как проходила кастинг на роль 14-летней школьницы, когда ей самой было 37 лет. Актриса отметила, что ее утвердили, потому что кастинг-директор фильма посоветовал ей не говорить другим о своем возрасте.

«Когда меня впервые пригласили на прослушивание, я не знала, кто такой Гарри Поттер. Но моя сестра, которая гостила у меня, читала книги. Тем не менее я не была уверена, что смогу сыграть 14-летнюю девочку, ведь мне тогда было за 30. Я пошла на прослушивание в костюме школьницы: белая рубашка, черная юбка, конский хвост. Шла и думала: „Это смешно“», — призналась актриса.

Один из кастинг-директоров считал, что Хендерсон идеально подходит на роль плаксы Миртл, поэтому не стал раскрывать возраст актрисы своим коллегам. «Кастинг-директор сказал мне: „Действуй! И не упоминай свой возраст“», — вспоминает Хендерсон.

Через месяц актриса получила роль. «Миртл — это старушка в теле юной девушки, и из-за того, что она привидение, возникает путаница в возрасте. В мое лицо никто не вглядывался, поэтому нам это сошло с рук», — добавила она.

Хендерсон подчеркнула, что даже после выхода фильма ей удалось сохранить конфиденциальность, в отличие от других актеров «Гарри Поттера». По словам исполнительницы роли Миртл, ее никто не узнавал на улице, несмотря на то что на тот момент она уже была состоявшейся актрисой, сыграв в фильмах «На игле» и «Кутерьма».

С июля в Великобритании снимается сериал по «Гарри Поттеру». Исполнители главных ролей Гарри Поттера и Рона Уизли Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт написали письма новым актерам Доминику МакЛоклину и Аластеру Стауту и пожелали им удачи. 

Расскажите друзьям