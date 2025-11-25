ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян

Большинство опрошенных считают, что лучше всего хранить накопления в недвижимости (51%) и драгоценных металлах (34%). 24% предпочитают депозиты, 29% — накопительные счета. Инвестициям доверяют только 3–11% (в зависимости от инструмента), криптовалютам — только 8%. 6 из 10 респондентов рассказали, что не стали бы следовать совету искусственного интеллекта по теме сбережений.